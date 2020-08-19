Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Tüpraş 2.656.058.155 Emlak Konut GMYO 1.960.270.232 Şişe Cam 1.486.124.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Tüpraş
|2.656.058.155
|Emlak Konut GMYO
|1.960.270.232
|Şişe Cam
|1.486.124.988
|Garanti Bankası
|1.277.670.824
|ASELSAN
|978.761.734
|Güneş Sigorta
|850.993.324
|Petkim
|848.309.190
|Bim Mağazalar
|777.080.449
|Akbank
|713.694.446
| Sasa Polyester
|710.746.885
|Türk Hava Yolları
|657.513.548
|Zorlu Enerji
|605.217.862
|Koç Holding
|496.204.139
|Kardemir (D)
|457.165.363
|Trakya Cam
|453.961.909
|İpek Doğal Enerji
|329.879.716
|Türk Telekom
|325.850.445
|Ereğli Demir Çelik
|319.708.240
|Yapı ve Kredi Bankası
|315.079.944
|Vakıflar Bankası
|282.388.946
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 18:39
Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanlığı için adayı olacak mı? Akşener, merak edilen soruya Demirel'in efsane sözüyle yanıt verdi Galatasaray, Lech Poznan'da oynayan Jakub Moder ile anlaştı Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi Son Dakika: Olympique Lyon'u 3-0 mağlup eden Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla, Brezilya ekibi Flamengo ile sözleşme imzaladı Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Üç kişinin tutuklandığı foseptik cinayetindeki detaylar kan dondurdu Otobüste maske takmayan kadın kendisini "Doktorum takma dedi" diye savundu En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarlarının tepkisini çekti Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu