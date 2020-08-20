Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Tüpraş 4.315.977.441 Petkim 3.938.931.845 Garanti Bankası 1.081.691.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Tüpraş 4.315.977.441
Petkim 3.938.931.845
Garanti Bankası 1.081.691.862
Emlak Konut GMYO 953.188.831
Şişe Cam 740.285.032
Kardemir (D) 661.114.823
Zorlu Enerji 646.901.254
Turkcell 604.030.013
ASELSAN 561.786.419
Akbank 546.160.357
İpek Doğal Enerji 489.443.850
Güneş Sigorta 445.537.953
Türk Hava Yolları 425.005.888
Vakıflar Bankası 412.264.009
İş Finansal Kiralama 403.934.691
Global Yat. Holding 392.978.314
Koç Holding 388.173.983
Tekfen Holding 369.578.041
Yapı ve Kredi Bankası 342.728.046
Ereğli Demir Çelik 331.196.019
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Petkim, Tüpraş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 18:37

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
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