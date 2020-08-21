Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 6.772.597.137 Tüpraş 4.918.704.209 Garanti Bankası 1.818.139.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|6.772.597.137
|Tüpraş
|4.918.704.209
|Garanti Bankası
|1.818.139.737
|Akbank
|1.086.201.397
|Vakıflar Bankası
|1.005.844.846
|Zorlu Enerji
|950.053.331
|Şişe Cam
|873.956.255
|Tekfen Holding
|855.944.976
|Emlak Konut GMYO
|829.956.194
|Halkbank
|769.620.496
|Yapı ve Kredi Bankası
|714.737.700
|İpek Doğal Enerji
|709.679.060
|Türk Hava Yolları
|687.130.531
|Kardemir (D)
|598.076.266
|Koç Holding
|555.215.342
|ASELSAN
|553.535.158
| Sasa Polyester
|458.147.816
| İş Bankası (C)
|422.784.183
|Güneş Sigorta
|374.362.597
|İş Finansal Kiralama
|370.195.332
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 18:51
Kaynak: AA
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