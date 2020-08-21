Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 6.772.597.137 Tüpraş 4.918.704.209 Garanti Bankası 1.818.139.737 Akbank 1.086.201.397 Vakıflar Bankası 1.005.844.846 Zorlu Enerji 950.053.331 Şişe Cam 873.956.255 Tekfen Holding 855.944.976 Emlak Konut GMYO 829.956.194 Halkbank 769.620.496 Yapı ve Kredi Bankası 714.737.700 İpek Doğal Enerji 709.679.060 Türk Hava Yolları 687.130.531 Kardemir (D) 598.076.266 Koç Holding 555.215.342 ASELSAN 553.535.158 Sasa Polyester 458.147.816 İş Bankası (C) 422.784.183 Güneş Sigorta 374.362.597 İş Finansal Kiralama 370.195.332

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)