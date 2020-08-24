Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 3.328.562.705 Güneş Sigorta 1.638.034.169 Tüpraş 1.632.384.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|3.328.562.705
|Güneş Sigorta
|1.638.034.169
|Tüpraş
|1.632.384.095
|Garanti Bankası
|713.605.655
|Emlak Konut GMYO
|655.875.527
|Zorlu Enerji
|496.922.829
|Tekfen Holding
|472.857.798
|İş Finansal Kiralama
|471.871.683
|Kardemir (D)
|470.616.973
|Şişe Cam
|440.533.766
|Türk Hava Yolları
|375.087.350
|Sasa Polyester
|350.512.215
|ASELSAN
|341.508.828
|Akbank
|315.580.210
|Turkcell
|303.024.413
|Koç Holding
|294.966.147
|Bim Mağazalar
|258.551.228
|Ereğli Demir Çelik
|240.970.070
|Vakıflar Bankası
|227.370.268
|İpek Doğal Enerji
|217.005.099
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 18:43
Kaynak: AA
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