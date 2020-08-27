Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.151.920.502 Güneş Sigorta 1.145.961.242 Petkim 814.605.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.151.920.502
|Güneş Sigorta
|1.145.961.242
|Petkim
|814.605.348
|Şişe Cam
|701.344.461
|Tüpraş
|636.346.256
|Zorlu Enerji
|597.655.698
| Sasa Polyester
|521.068.388
|Emlak Konut GMYO
|473.335.767
|Pegasus
|425.945.269
|Türk Hava Yolları
|423.552.231
|Yapı ve Kredi Bankası
|408.552.961
|Torunlar GMYO
|383.000.981
|Akbank
|335.085.062
|Aselsan
|318.704.935
|Şekerbank
|293.160.042
|Trakya Cam
|257.391.845
|İpek Doğal Enerji
|248.221.334
|İş Finansal Kiralama
|235.284.321
|Kardemir (D)
|233.336.297
| Koza Madencilik
|232.355.682
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu Ağrı'da operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı İtiraz başvurusu reddedilen Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt: Şark kurnazlığı şeklinde değerlendiriyoruz Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldığını doğruladı: Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti NBA oyuncuları, play-off maçlarına devam etme kararı aldı DSÖ Başkanı, salgında herkesin göz ardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi Fırıncı ile borcunu istediği müşterisinin odunlu kavgasında 8 kişi yaralandı Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi