Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.151.920.502 Güneş Sigorta 1.145.961.242 Petkim 814.605.348 Şişe Cam 701.344.461 Tüpraş 636.346.256 Zorlu Enerji 597.655.698 Sasa Polyester 521.068.388 Emlak Konut GMYO 473.335.767 Pegasus 425.945.269 Türk Hava Yolları 423.552.231 Yapı ve Kredi Bankası 408.552.961 Torunlar GMYO 383.000.981 Akbank 335.085.062 Aselsan 318.704.935 Şekerbank 293.160.042 Trakya Cam 257.391.845 İpek Doğal Enerji 248.221.334 İş Finansal Kiralama 235.284.321 Kardemir (D) 233.336.297 Koza Madencilik 232.355.682

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)