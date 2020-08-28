Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.435.722.724
|Garanti Bankası
|1.081.713.246
|Petkim
|1.067.895.765
|Zorlu Enerji
|889.323.828
|Tüpraş
|777.870.862
|Şişe Cam
|685.285.113
|Güneş Sigorta
|505.739.879
|Akbank
|369.116.066
|Sasa Polyester
|361.644.518
|Emlak Konut GMYO
|359.253.947
|İpek Doğal Enerji
|330.696.846
|Türk Hava Yolları
|300.618.149
|Trakya Cam
|283.049.579
|Yapı ve Kredi Bankası
|282.854.027
|Aselsan
|277.092.815
|Gözde Girişim
|234.315.099
|Global Yatırım Holding
|220.664.443
|Vakıflar Bankası
|210.350.997
|İş Finansal Kiralama
|186.638.459
|Koç Holding
|169.561.166
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 18:47 - Kaynak: AA
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