Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 1.542.596.341 Emlak Konut GMYO 794.831.925 Garanti Bankası 725.559.999 Türkiye Sigorta 645.199.841 Petkim 605.415.854 Türk Hava Yolları 559.751.347 ASELSAN 550.522.793 Tüpraş 480.703.919 Şişe Cam 477.103.842 Bim Mağazalar 397.307.768 Akbank 361.177.870 Zorlu Enerji 357.169.199 Turkcell 330.942.227 TAV Havalimanları 320.723.667 Gözde Girişim 307.172.016 Sasa Polyester 286.696.947 Ereğli Demir Çelik 269.899.502 Koç Holding 259.588.722 Yapı ve Kredi Bankası 257.249.488 Global Yatırım Holding 213.727.775

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)