Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 1.542.596.341 Emlak Konut GMYO 794.831.925 Garanti Bankası 725.559.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.542.596.341
|Emlak Konut GMYO
|794.831.925
|Garanti Bankası
|725.559.999
| Türkiye Sigorta
|645.199.841
|Petkim
|605.415.854
|Türk Hava Yolları
|559.751.347
|ASELSAN
|550.522.793
|Tüpraş
|480.703.919
|Şişe Cam
|477.103.842
|Bim Mağazalar
|397.307.768
|Akbank
|361.177.870
|Zorlu Enerji
|357.169.199
|Turkcell
|330.942.227
|TAV Havalimanları
|320.723.667
|Gözde Girişim
|307.172.016
| Sasa Polyester
|286.696.947
|Ereğli Demir Çelik
|269.899.502
|Koç Holding
|259.588.722
|Yapı ve Kredi Bankası
|257.249.488
|Global Yatırım Holding
|213.727.775
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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