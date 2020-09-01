Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.132.394.316 ASELSAN 929.711.310 Garanti Bankası 820.320.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.132.394.316 ASELSAN 929.711.310 Garanti Bankası 820.320.228 Petkim 729.105.801 Kardemir (D) 726.914.093 Emlak Konut GMYO 496.743.486 Akbank 453.050.585 Türk Hava Yolları 432.115.638 Tüpraş 422.588.061 Eczacıbaşı İlaç 383.914.680 İş Bankası (C) 357.492.533 Ereğli Demir Çelik 335.404.518 Türkiye Sigorta 312.626.009 Zorlu Enerji 299.798.836 Bim Mağazalar 291.265.397 Sasa Polyester 288.196.602 Kerevitaş Gıda 251.039.170 Trakya Cam 249.919.203 Yapı ve Kredi Bankası 230.408.773 İpek Doğal Enerji 227.028.236 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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