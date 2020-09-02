Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.057.914.917 Garanti Bankası 723.017.278 ASELSAN 698.241.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.057.914.917
|Garanti Bankası
|723.017.278
|ASELSAN
|698.241.269
|Petkim
|675.392.482
|Halkbank
|583.780.614
| Türkiye Sigorta
|501.673.776
|Vakıflar Bankası
|467.856.400
|Türk Hava Yolları
|465.100.491
|Kardemir (D)
|454.696.345
|Emlak Konut GMYO
|445.599.002
|Zorlu Enerji
|429.720.937
|Akbank
|423.590.998
|Yapı ve Kredi Bankası
|335.191.152
|Tüpraş
|328.319.447
|Ereğli Demir Çelik
|234.498.948
|Odaş Elektrik
|222.021.122
|Türk Telekom
|210.376.905
| Aksa Enerji
|197.406.905
| İş Bankası (C)
|190.154.486
|Koç Holding
|189.637.573
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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