Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.422.766.030 Garanti Bankası 794.327.228 Şişe Cam 613.208.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.422.766.030
|Garanti Bankası
|794.327.228
|Şişe Cam
|613.208.524
|Kardemir (D)
|601.144.880
|Türk Hava Yolları
|499.143.493
|Halkbank
|491.522.842
|Emlak Konut GMYO
|410.576.036
|Yapı ve Kredi Bankası
|343.197.340
|Petkim
|338.521.936
|Akbank
|329.815.209
| Türkiye Sigorta
|324.622.520
|Vakıflar Bankası
|324.010.513
|Tüpraş
|289.767.335
|Gübre Fabrikaları
|220.041.838
| Kerevitaş Gıda
|217.641.972
|Ereğli Demir Çelik
|215.868.538
|Zorlu Enerji
|214.622.626
|Türk Telekom
|200.132.193
|Turkcell
|184.294.397
| İş Bankası (C)
|179.869.595
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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