Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 2.361.475.426 ASELSAN 799.735.490 Garanti Bankası 720.347.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.361.475.426
|ASELSAN
|799.735.490
|Garanti Bankası
|720.347.731
|Türk Hava Yolları
|694.707.541
|Kardemir (D)
|613.656.429
|Petkim
|527.733.841
|GSD Holding
|418.896.393
|Trakya Cam
|391.031.920
|Tüpraş
|330.480.785
| Türkiye Sigorta
|313.534.267
|Emlak Konut GMYO
|307.386.887
|Turkcell
|265.470.285
|Akbank
|250.986.234
|Yapı ve Kredi Bankası
|233.372.016
|Arçelik
|221.699.465
| Sasa Polyester
|217.859.967
|Karsan Otomotiv
|216.604.829
|Soda Sanayii
|216.324.238
|Vakıflar Bankası
|215.573.526
|Halkbank
|195.899.042
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika Koronavirüs salgını nedeniyle aile hekimlerine 3 ay boyunca 3 bin TL ek ödeme yapılacak 7 yıl önceki davadan ceza alan AK Partili Belediye Başkanı Aydın tutuklandı Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e tavsiye: Üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar Koronavirüse yakalanan gelin üst üste iki düğüne gitti, köy karantinaya alındı Beşiktaş, yeni transferlerin gol attığı karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 3-0 kazandı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den orta saha transferi açıklaması: Taraftarı mutlu edeceğiz A Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş aday kadrodan çıkarıldı Almanya'da cani anne, 5 çocuğunu uyuşturucu ilaç verdikten sonra boğarak öldürmüş Meteoroloji, 4 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti Sakarya Valiliği'nden tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili açıklama geldi Futbolcunun koronavirüs testinin pozitif olduğu devre arasında öğrenilince maç iptal edildi Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor