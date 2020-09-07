Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Şişe Cam 886.805.512 Türkiye Sigorta 800.543.017 Emlak Konut GMYO 800.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|886.805.512
| Türkiye Sigorta
|800.543.017
|Emlak Konut GMYO
|800.376.709
|Türk Hava Yolları
|647.318.942
|Petkim
|636.353.037
|Garanti Bankası
|630.436.688
|Aselsan
|484.392.119
|Tekfen Holding
|277.998.101
|Kardemir (D)
|268.366.701
|İş Fin.Kir.
|244.257.076
| Sasa Polyester
|234.948.107
|Eczacıbaşı İlaç
|223.363.725
|Tüpraş
|220.125.669
|Akbank
|208.127.839
|Turkcell
|205.268.637
|Alkim Kimya
|182.989.615
|Yapı ve Kredi Bank.
|174.407.634
|TAV Havalimanları
|166.053.752
|GSD Holding
|157.224.492
|Pegasus
|148.404.311
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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