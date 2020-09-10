Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 2.568.473.829 Garanti Bankası 1.494.835.410 Zorlu Enerji 979.265.429 Tüpraş 910.794.386 T. Halk Bankası 883.410.076 Şişe Cam 733.746.983 Vakıflar Bankası 716.376.575 Akbank 527.300.978 Türk Hava Yolları 526.466.967 Kardemir (D) 513.187.736 Aselsan 418.908.899 Albaraka Türk 413.357.729 Sasa Polyester 398.540.109 Emlak Konut GMYO 376.563.887 Alkim Kimya 343.627.530 Yapı ve Kredi Bank. 322.389.236 Şekerbank 318.727.203 İpek Doğal Enerji 308.710.922 İş Bankası (C) 290.453.505 Odaş Elektrik 277.925.957 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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