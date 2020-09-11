Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 1.714.780.188 Türk Hava Yolları 1.051.894.626 Pegasus 778.541.294 TAV Havalimanları 665.818.532 Tüpraş 596.198.528 Zorlu Enerji 588.595.292 Şekerbank 563.371.416 Kardemir (D) 513.009.233 Garanti Bankası 506.189.546 Odaş Elektrik 485.714.307 Şişe Cam 428.675.056 Ereğli Demir Çelik 275.630.819 T. Halk Bankası 273.185.125 Aselsan 232.251.176 Akbank 229.183.398 Bim Mağazalar 227.797.229 Karsan Otomotiv 218.535.945 Vakıflar Bankası 217.091.948 Emlak Konut GMYO 205.792.450 Halk GMYO 199.941.375 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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