Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|2.679.923.555
|Şişe Cam
|1.457.715.440
|Petkim
|903.685.323
|Odaş Elektrik
|486.045.285
|Zorlu Enerji
|435.838.052
|Türk Hava Yolları
|396.105.248
|Pegasus
|369.167.703
|Aselsan
|360.103.398
|Tüpraş
|318.188.997
|Garanti Bankası
|310.533.811
|Türkiye Sigorta
|306.741.682
|Emlak Konut GMYO
|301.273.738
|Halk GMYO
|285.009.040
|İş Fin.Kir.
|262.927.679
|Bim Mağazalar
|198.414.035
|Yapı ve Kredi Bank.
|179.903.868
|Vakıflar Bankası
|179.029.017
|Akbank
|173.737.326
|Trakya Cam
|170.159.435
|Ereğli Demir Çelik
|163.773.456
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 18:45 - Kaynak: AA
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