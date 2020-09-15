Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|1.871.644.888
|Kardemir (D)
|1.479.240.754
|Eczacıbaşı İlaç
|743.569.640
|Şişe Cam
|627.140.948
|Tüpraş
|527.457.565
|Garanti Bankası
|489.737.446
|Zorlu Enerji
|471.480.019
|Emlak Konut GMYO
|462.033.290
|Turkcell
|451.127.520
|Sasa Polyester
|432.943.982
|Aselsan
|401.289.017
|Doğan Holding
|356.659.991
|Odaş Elektrik
|333.602.583
|Şekerbank
|323.816.831
|Türk Hava Yolları
|301.808.842
|Bim Mağazalar
|286.696.920
|Migros Ticaret
|242.340.384
|Ereğli Demir Çelik
|235.916.844
|Akbank
|235.676.073
|İpek Doğal Enerji
|207.968.258
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 18:47 - Kaynak: AA
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