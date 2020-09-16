Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 1.099.719.294 Sasa Polyester 775.531.072 Petkim 736.589.833 Şişe Cam 554.447.537 Garanti Bankası 390.056.996 Eczacıbaşı İlaç 323.309.996 Halk GMYO 269.751.101 Tüpraş 260.142.747 Türk Hava Yolları 253.040.490 Emlak Konut GMYO 252.974.771 Aselsan 235.503.312 Tekfen Holding 233.915.657 Vakıflar Bankası 233.231.277 Turkcell 206.611.558 Zorlu Enerji 201.154.568 T. Halk Bankası 183.620.860 Bim Mağazalar 179.433.447 Odaş Elektrik 178.641.838 Türkiye Sigorta 157.871.661 Şekerbank 153.765.199 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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