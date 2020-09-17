Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 860.815.644 Petkim 632.843.475 Şişe Cam 535.066.323 Garanti Bankası 439.146.877 Şekerbank 412.252.555 Halk GMYO 366.032.817 Karsan Otomotiv 345.842.434 Doğan Holding 309.312.707 Türk Hava Yolları 308.472.481 Ereğli Demir Çelik 300.959.901 Aselsan 275.230.932 Emlak Konut GMYO 244.756.035 Tüpraş 232.698.882 Kerevitaş Gıda 230.178.620 Sasa Polyester 227.072.459 Yapı ve Kredi Bank. 221.302.400 Odaş Elektrik 214.967.606 Zorlu Enerji 210.938.885 Akbank 204.134.041 Vakıflar Bankası 194.424.496 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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