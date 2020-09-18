Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.554.479.354
|Petkim
|1.007.731.118
|Halk GMYO
|692.002.693
|Şişe Cam
|370.160.990
|Garanti Bankası
|368.643.092
|İş Fin.Kir.
|349.781.578
|Doğan Holding
|337.734.781
|Sasa Polyester
|320.448.083
|Tüpraş
|309.020.556
|T. Halk Bankası
|302.636.078
|Vakıflar Bankası
|289.518.849
|İpek Doğal Enerji
|286.521.559
|Hektaş
|263.977.616
|Odaş Elektrik
|259.394.704
|Aselsan
|243.155.326
|Türk Hava Yolları
|240.411.015
|Akbank
|227.990.867
|Turkcell
|222.626.369
|Zorlu Enerji
|202.173.465
|Türkiye Sigorta
|189.805.936
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 18:45 - Kaynak: AA
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