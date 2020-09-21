Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 3.083.632.145 Kardemir (D) 1.603.633.386 Trakya Cam 618.409.065 Garanti Bankası 581.151.218 Petkim 571.901.075 Turkcell 455.400.828 Aksa 414.975.486 ASELSAN 373.916.634 Akbank 338.779.733 Alkim Kimya 338.771.621 Türk Hava Yolları 331.047.216 Sasa Polyester 322.945.179 Emlak Konut GMYO 295.429.132 Vakıflar Bankası 285.852.333 Doğan Holding 285.639.497 Soda Sanayii 280.203.115 Halkbank 250.289.958 Tüpraş 248.673.410 Yapı ve Kredi Bankası 242.374.496 Koç Holding 212.011.456 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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