Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.161.215.360 Şişe Cam 1.293.097.622 Akbank 1.134.818.778 Kardemir (D) 984.278.289 ASELSAN 894.627.059 Yapı ve Kredi Bankası 798.188.530 Vakıflar Bankası 792.476.472 Turkcell 646.855.035 Halkbank 620.158.886 İş Bankası (C) 543.825.938 Türk Hava Yolları 499.146.920 Petkim 463.066.877 Sasa Polyester 456.871.637 Koç Holding 419.595.318 Emlak Konut GMYO 351.473.323 Şekerbank 326.353.846 Doğan Holding 320.641.144 Odaş Elektrik 276.985.512 Trakya Cam 271.347.974 Tüpraş 270.441.581 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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