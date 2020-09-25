Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.449.031.754
|Şişe Cam
|1.975.358.065
|ASELSAN
|1.267.988.752
|Akbank
|773.625.802
|Kardemir (D)
|727.306.741
|Petkim
|685.084.385
|Odaş Elektrik
|671.735.567
|Zorlu Enerji
|626.406.768
|Vakıflar Bankası
|570.383.197
|Yapı ve Kredi Bankası
|498.042.039
|Halkbank
|464.082.103
|Türk Telekom
|433.298.354
|Türk Hava Yolları
|412.074.928
|Tüpraş
|379.926.835
|Emlak Konut GMYO
|357.978.132
|İş Bankası (C)
|338.407.931
|Türkiye Sigorta
|293.660.635
|Koç Holding
|291.048.497
|Soda Sanayii
|286.446.063
|Ereğli Demir Çelik
|282.977.947
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:49 - Kaynak: AA
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