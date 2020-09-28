Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|3.942.679.423
|Garanti Bankası
|1.836.491.515
|ASELSAN
|966.206.953
|Trakya Cam
|611.903.462
|Petkim
|602.120.466
|Odaş Elektrik
|572.090.668
|Çemtaş
|570.700.312
|Türk Hava Yolları
|551.353.574
|Global Yatırım Holding
|442.740.932
|Akbank
|440.364.741
|Soda Sanayii
|429.730.968
|Kerevitaş Gıda
|429.484.772
|Kardemir (D)
|340.069.179
|Yapı ve Kredi Bankası
|320.624.198
|Vakıflar Bankası
|320.119.189
|Halkbank
|285.569.245
|Pegasus
|272.614.799
|Zorlu Enerji
|258.599.435
|Turkcell
|256.556.895
|Gözde Girişim
|236.301.949
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 18:37 - Kaynak: AA
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