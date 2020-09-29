Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|4.658.283.999
|Garanti Bankası
|1.770.636.208
|ASELSAN
|1.723.857.336
|Kardemir (D)
|1.098.975.543
|Trakya Cam
|673.716.517
|Odaş Elektrik
|656.753.457
|Petkim
|518.376.444
|Soda Sanayii
|511.544.449
|Türk Hava Yolları
|501.621.422
|Akbank
|422.875.458
|Türkiye Sigorta
|350.124.584
|Vakıflar Bankası
|298.035.376
|Yapı ve Kredi Bankası
|289.727.020
|Tüpraş
|289.681.093
|Çemtaş
|277.659.294
|Karsan Otomotiv
|262.954.177
|Turkcell
|260.183.087
|Ereğli Demir Çelik
|253.172.685
|Doğan Holding
|227.501.893
|Halkbank
|221.909.980
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:43 - Kaynak: AA
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