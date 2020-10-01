Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.339.296.234
|Garanti Bankası
|1.915.082.431
|ASELSAN
|1.759.231.085
|Türkiye Sigorta
|1.472.391.904
|Türk Hava Yolları
|1.178.812.109
|Kardemir (D)
|787.664.329
|Akbank
|653.791.041
|Gübre Fabrikaları
|495.931.730
|Pegasus
|495.856.745
|Petkim
|453.644.316
|İpek Doğal Enerji
|421.220.598
|Gözde Girişim
|418.905.160
|Vakıflar Bankası
|370.148.529
|Koza Madencilik
|365.334.272
|Doğan Holding
|354.433.151
|Odaş Elektrik
|352.552.128
|Koza Altın
|347.718.691
|Emlak Konut GMYO
|330.697.560
|Tüpraş
|328.161.929
|Turkcell
|313.985.240
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:59 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi