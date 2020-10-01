Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 2.339.296.234 Garanti Bankası 1.915.082.431 ASELSAN 1.759.231.085 Türkiye Sigorta 1.472.391.904 Türk Hava Yolları 1.178.812.109 Kardemir (D) 787.664.329 Akbank 653.791.041 Gübre Fabrikaları 495.931.730 Pegasus 495.856.745 Petkim 453.644.316 İpek Doğal Enerji 421.220.598 Gözde Girişim 418.905.160 Vakıflar Bankası 370.148.529 Koza Madencilik 365.334.272 Doğan Holding 354.433.151 Odaş Elektrik 352.552.128 Koza Altın 347.718.691 Emlak Konut GMYO 330.697.560 Tüpraş 328.161.929 Turkcell 313.985.240 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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