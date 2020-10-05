Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.349.780.814
|ASELSAN
|882.611.715
|Garanti Bankası
|750.495.956
|Kardemir (D)
|695.280.422
|Türk Hava Yolları
|560.865.222
|Petkim
|531.252.333
|Gübre Fabrikları
|471.482.248
|Türkiye Sigorta
|433.353.353
|Odaş Elektrik
|432.657.005
|GSD Holding
|374.298.109
|Emlak Konut GMYO
|349.248.173
|Turkcell
|300.552.605
|İpek Doğal Enerji
|266.469.905
|Koza Madencilik
|261.735.475
|Bizim Mağazaları
|256.341.566
|Akbank
|253.218.089
|İş Bankası (C)
|243.317.095
|Zorlu Enerji
|218.246.942
|Aksa Enerji
|200.367.311
|Halkbank
|197.994.204
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 18:37 - Kaynak: AA
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