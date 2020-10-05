Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.349.780.814 ASELSAN 882.611.715 Garanti Bankası 750.495.956 Kardemir (D) 695.280.422 Türk Hava Yolları 560.865.222 Petkim 531.252.333 Gübre Fabrikları 471.482.248 Türkiye Sigorta 433.353.353 Odaş Elektrik 432.657.005 GSD Holding 374.298.109 Emlak Konut GMYO 349.248.173 Turkcell 300.552.605 İpek Doğal Enerji 266.469.905 Koza Madencilik 261.735.475 Bizim Mağazaları 256.341.566 Akbank 253.218.089 İş Bankası (C) 243.317.095 Zorlu Enerji 218.246.942 Aksa Enerji 200.367.311 Halkbank 197.994.204 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü: Dünyanın yüzde 10'u koronavirüse yakalanmış olabilir

PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım

Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı

Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor

Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor

İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı

Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü