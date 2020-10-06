Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.170.558.708
|Odaş Elektrik
|1.645.689.046
|Şişe Cam
|1.342.664.846
|Kardemir (D)
|885.523.402
|Türkiye Sigorta
|851.717.888
|Zorlu Enerji
|703.064.030
|ASELSAN
|610.423.491
|Gübre Fabrikaları
|558.180.049
|Petkim
|526.153.951
|Türk Hava Yolları
|499.479.352
|Akbank
|494.995.248
|Tüpraş
|452.308.519
|Emlak Konut GMYO
|426.837.592
|Turkcell
|415.660.050
|Yapı ve Kredi Bankası
|328.304.041
|Halkbank
|280.220.014
|Koç Holding
|267.527.320
|İş Finansal Kiralama
|258.925.777
|Aksa
|257.224.797
|İş Bankası (C)
|241.625.460
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 18:39 - Kaynak: AA
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