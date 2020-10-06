Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.170.558.708 Odaş Elektrik 1.645.689.046 Şişe Cam 1.342.664.846 Kardemir (D) 885.523.402 Türkiye Sigorta 851.717.888 Zorlu Enerji 703.064.030 ASELSAN 610.423.491 Gübre Fabrikaları 558.180.049 Petkim 526.153.951 Türk Hava Yolları 499.479.352 Akbank 494.995.248 Tüpraş 452.308.519 Emlak Konut GMYO 426.837.592 Turkcell 415.660.050 Yapı ve Kredi Bankası 328.304.041 Halkbank 280.220.014 Koç Holding 267.527.320 İş Finansal Kiralama 258.925.777 Aksa 257.224.797 İş Bankası (C) 241.625.460 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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