Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.580.397.534 Odaş Elektrik 1.507.604.490 Şişe Cam 1.188.281.877 ASELSAN 943.475.458 Petkim 921.713.847 Zorlu Enerji 748.596.847 Gübre Fabrikaları 486.959.397 Kardemir (D) 464.623.265 Akbank 384.018.636 Koç Holding 350.330.795 Türk Hava Yolları 346.599.842 Şekerbank 343.892.333 Tüpraş 338.446.168 Türkiye Sigorta 320.200.693 Hektaş 281.363.210 GSD Holding 260.592.376 Yapı ve Kredi Bankası 252.837.923 Alkim Kimya 244.500.096 Emlak Konut GMYO 238.954.534 Arçelik 231.231.700 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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