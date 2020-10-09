Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|2.136.330.830
|Şişe Cam
|1.429.587.559
|Garanti Bankası
|1.059.391.288
|Tüpraş
|820.757.773
|ASELSAN
|710.515.065
|Kardemir (D)
|695.295.341
|Zorlu Enerji
|682.984.761
|Kerevitaş Gıda
|639.252.505
|Türk Hava Yolları
|579.475.257
|İpek Doğal Enerji
|568.436.789
|Torunlar GMYO
|410.410.936
|Emlak Konut GMYO
|386.881.515
|Akbank
|382.988.645
|Odaş Elektrik
|382.764.718
|İş Finansal Kiralama
|358.508.483
|İş GMYO
|354.071.640
|Gözde Girişim
|338.066.200
|Doğan Holding
|331.886.135
|Türkiye Sigorta
|285.461.128
|Vakıflar Bankası
|258.178.352
- Kaynak: AA
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