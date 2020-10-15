Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Eczacıbaşı İlaç
|2.126.973.095
|Petkim
|2.035.781.697
|Zorlu Enerji
|1.478.065.329
|Emlak Konut GMYO
|1.377.204.007
|Kardemir (D)
|971.362.778
|Garanti Bankası
|877.290.001
|Şişe Cam
|763.270.113
|Tüpraş
|697.006.854
|ASELSAN
|663.191.941
|Odaş Elektrik
|533.875.560
|Kerevitaş Gıda
|449.539.061
|Şok Marketler
|429.817.654
|İpek Doğal Enerji
|394.095.121
|Alkim Kimya
|393.382.794
|Deva Holding
|386.400.445
|Türk Hava Yolları
|366.848.671
|MLP Sağlık
|342.039.123
|Net Holding
|340.323.880
|Akbank
|335.438.403
|Koç Holding
|318.860.402
- Kaynak: AA
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