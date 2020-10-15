Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Eczacıbaşı İlaç 2.126.973.095 Petkim 2.035.781.697 Zorlu Enerji 1.478.065.329 Emlak Konut GMYO 1.377.204.007 Kardemir (D) 971.362.778 Garanti Bankası 877.290.001 Şişe Cam 763.270.113 Tüpraş 697.006.854 ASELSAN 663.191.941 Odaş Elektrik 533.875.560 Kerevitaş Gıda 449.539.061 Şok Marketler 429.817.654 İpek Doğal Enerji 394.095.121 Alkim Kimya 393.382.794 Deva Holding 386.400.445 Türk Hava Yolları 366.848.671 MLP Sağlık 342.039.123 Net Holding 340.323.880 Akbank 335.438.403 Koç Holding 318.860.402 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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