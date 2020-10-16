Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

16.10.2020 18:37
Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.265.949.852 Petkim 1.238.824.008 Şişe Cam 1.221.410.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.265.949.852
Petkim 1.238.824.008
Şişe Cam 1.221.410.734
Şekerbank 672.331.090
Tüpraş 619.203.649
Albaraka Türk 598.761.422
Kerevitaş Gıda 597.297.747
Türk Hava Yolları 573.011.103
Zorlu Enerji 514.471.694
Halkbank 495.557.385
Yapı ve Kredi Bankası 477.827.108
Emlak Konut GMYO 465.992.701
T.S.K.B. 459.912.459
ASELSAN 448.112.574
Turkcell 442.445.953
Akbank 427.455.778
Kardemir (D) 399.588.778
Odaş Elektrik 398.104.432
Net Holding 349.223.921
Vakıflar Bankası 304.246.777
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Petkim, Cam, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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