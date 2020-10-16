Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.265.949.852
|Petkim
|1.238.824.008
|Şişe Cam
|1.221.410.734
|Şekerbank
|672.331.090
|Tüpraş
|619.203.649
|Albaraka Türk
|598.761.422
|Kerevitaş Gıda
|597.297.747
|Türk Hava Yolları
|573.011.103
|Zorlu Enerji
|514.471.694
|Halkbank
|495.557.385
|Yapı ve Kredi Bankası
|477.827.108
|Emlak Konut GMYO
|465.992.701
|T.S.K.B.
|459.912.459
|ASELSAN
|448.112.574
|Turkcell
|442.445.953
|Akbank
|427.455.778
|Kardemir (D)
|399.588.778
|Odaş Elektrik
|398.104.432
|Net Holding
|349.223.921
|Vakıflar Bankası
|304.246.777
- Kaynak: AA
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