Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.330.778.873 Akbank 854.169.535 Şekerbank 785.328.430 Petkim 717.466.453 Albaraka Türk 695.080.999 Şişe Cam 658.173.005 Halkbank 651.507.771 Yapı ve Kredi Bankası 527.764.242 Turkcell 508.229.004 Eczacıbaşı İlaç 502.015.273 Türkiye Sigorta 495.671.480 Vakıflar Bankası 484.223.169 Kerevitaş Gıda 448.451.738 Kardemir (D) 409.738.827 Odaş Elektrik 371.858.198 Tüpraş 365.583.077 ASELSAN 348.700.452 İş Bankası (C) 330.362.050 Türk Hava Yolları 300.967.714 Koç Holding 274.282.949 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Prof. Ceyhan'dan şehirler arası seyahat uyarısı: Devletin araya girmesi lazım

Hababam Sınıfı'ndaki sahne gerçek oldu! Niğde'de ormanda okul açıldı

Optimar'dan genel seçim anketi! AK Parti zirvede tutunurken, sadece 3 parti barajı geçebildi

Sıla ve Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü

ABD'li Citi'den gümüş ve altın fiyatlarında yükseliş tahmini! Rekor gelebilir

Manisa'da yaşayan emekli vatandaş, evine gelen 3.944 liralık doğal gaz faturasıyla hayatının şokunu yaşadı

2019'da yılın yatı seçilmişti! Bodrum'a demir atan yüzen saraya 450 bin TL'lik yakıt alındı

8 aylık kızı 7. kez ameliyat olan Sinan Özen, son durumu anlattı: Mecalimiz kalmadı