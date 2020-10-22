Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.451.349.697
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|3.132.402.598
|Şişe Cam
|1.029.950.267
|ASELSAN
|969.531.281
|Akbank
|911.277.092
|Yapı ve Kredi Bankası
|782.321.713
|Şekerbank
|776.631.920
|Vakıflar Bankası
|768.751.165
|Petkim
|606.907.166
|Türk Hava Yolları
|529.715.973
|Halkbank
|512.689.566
|Kardemir (D)
|487.260.993
|Bim Mağazalar
|486.506.292
|Turkcell
|452.352.195
|Emlak Konut GMYO
|439.848.899
|Ege Endüstri
|417.825.948
|Akiş GMYO
|364.094.574
|Türkiye Sigorta
|360.099.618
|Ereğli Demir Çelik
|345.643.490
|İş Bankası (C)
|322.862.089
- Kaynak: AA
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