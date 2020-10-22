Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.451.349.697 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 3.132.402.598 Şişe Cam 1.029.950.267 ASELSAN 969.531.281 Akbank 911.277.092 Yapı ve Kredi Bankası 782.321.713 Şekerbank 776.631.920 Vakıflar Bankası 768.751.165 Petkim 606.907.166 Türk Hava Yolları 529.715.973 Halkbank 512.689.566 Kardemir (D) 487.260.993 Bim Mağazalar 486.506.292 Turkcell 452.352.195 Emlak Konut GMYO 439.848.899 Ege Endüstri 417.825.948 Akiş GMYO 364.094.574 Türkiye Sigorta 360.099.618 Ereğli Demir Çelik 345.643.490 İş Bankası (C) 322.862.089 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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