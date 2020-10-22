Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

22.10.2020 18:45
Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.451.349.697 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 3.132.402.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 3.451.349.697
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 3.132.402.598
Şişe Cam 1.029.950.267
ASELSAN 969.531.281
Akbank 911.277.092
Yapı ve Kredi Bankası 782.321.713
Şekerbank 776.631.920
Vakıflar Bankası 768.751.165
Petkim 606.907.166
Türk Hava Yolları 529.715.973
Halkbank 512.689.566
Kardemir (D) 487.260.993
Bim Mağazalar 486.506.292
Turkcell 452.352.195
Emlak Konut GMYO 439.848.899
Ege Endüstri 417.825.948
Akiş GMYO 364.094.574
Türkiye Sigorta 360.099.618
Ereğli Demir Çelik 345.643.490
İş Bankası (C) 322.862.089
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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