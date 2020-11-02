Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 5.372.138.775 Türk Hava Yolları 1.916.355.261 ASELSAN 1.766.825.685 Şişe Cam 1.678.302.149 Kardemir (D) 1.485.632.015 Garanti Bankası 1.174.433.263 Petkim 639.417.331 Emlak Konut GMYO 533.492.335 Eczacıbaşı İlaç 530.791.088 Şekerbank 504.528.381 Odaş Elektrik 421.862.452 Akbank 405.435.356 TAV Havalimanları 398.315.130 Yapı ve Kredi Bankası 380.487.441 Ereğli Demir Çelik 367.099.319 Tüpraş 282.185.462 Vakıflar Bankası 281.823.394 Otokar 279.735.275 Turkcell 271.765.634 Pegasus 247.859.365 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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