Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

02.11.2020 19:03
Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 5.372.138.775 Türk Hava Yolları 1.916.355.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 5.372.138.775
Türk Hava Yolları 1.916.355.261
ASELSAN 1.766.825.685
Şişe Cam 1.678.302.149
Kardemir (D) 1.485.632.015
Garanti Bankası 1.174.433.263
Petkim 639.417.331
Emlak Konut GMYO 533.492.335
Eczacıbaşı İlaç 530.791.088
Şekerbank 504.528.381
Odaş Elektrik 421.862.452
Akbank 405.435.356
TAV Havalimanları 398.315.130
Yapı ve Kredi Bankası 380.487.441
Ereğli Demir Çelik 367.099.319
Tüpraş 282.185.462
Vakıflar Bankası 281.823.394
Otokar 279.735.275
Turkcell 271.765.634
Pegasus 247.859.365
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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