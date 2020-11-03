Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

03.11.2020 18:59
Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.436.844.311 Kardemir (D) 1.465.695.961 Şişe Cam 1.257.650.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.436.844.311
Kardemir (D) 1.465.695.961
Şişe Cam 1.257.650.421
Petkim 1.217.691.436
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 932.930.604
Akbank 765.745.292
ASELSAN 753.809.394
Odaş Elektrik 704.942.865
Yapı ve Kredi Bankası 690.099.522
Türk Hava Yolları 595.091.763
Doğan Holding 543.035.975
Aksa Enerji 441.360.998
Pegasus 430.875.452
Ege Endüstri 407.755.058
Vakıflar Bankası 405.622.877
Şekerbank 384.780.373
Emlak Konut GMYO 374.554.705
Halkbank 366.386.067
Eczacıbaşı İlaç 350.688.284
Tüpraş 319.958.766
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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