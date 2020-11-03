Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.436.844.311
|Kardemir (D)
|1.465.695.961
|Şişe Cam
|1.257.650.421
|Petkim
|1.217.691.436
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|932.930.604
|Akbank
|765.745.292
|ASELSAN
|753.809.394
|Odaş Elektrik
|704.942.865
|Yapı ve Kredi Bankası
|690.099.522
|Türk Hava Yolları
|595.091.763
|Doğan Holding
|543.035.975
|Aksa Enerji
|441.360.998
|Pegasus
|430.875.452
|Ege Endüstri
|407.755.058
|Vakıflar Bankası
|405.622.877
|Şekerbank
|384.780.373
|Emlak Konut GMYO
|374.554.705
|Halkbank
|366.386.067
|Eczacıbaşı İlaç
|350.688.284
|Tüpraş
|319.958.766
- Kaynak: AA
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