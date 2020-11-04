Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.930.272.782 Kardemir (D) 1.631.853.837 Türk Hava Yolları 1.380.807.740 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1.082.443.127 Şişe Cam 1.033.818.102 Halkbank 959.350.898 Petkim 925.808.168 Akbank 799.807.224 Vakıflar Bankası 792.250.325 Yapı ve Kredi Bankası 726.591.403 Odaş Elektrik 688.932.492 ASELSAN 564.533.699 Pegasus 523.135.295 Şekerbank 422.312.580 Turkcell 410.226.331 Şok Marketler 387.686.101 Ereğli Demir Çelik 378.714.968 Eczacıbaşı İlaç 347.737.389 Tüpraş 316.061.217 İş Bankası (C) 292.919.496 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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