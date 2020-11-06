Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1.997.613.874 Garanti Bankası 1.808.241.835 Kardemir (D) 1.635.875.022 Odaş Elektrik 890.045.593 Şişe Cam 826.453.431 Petkim 744.992.658 Şekerbank 698.050.756 Yapı ve Kredi Bankası 580.271.027 Emlak Konut GMYO 564.204.907 Eczacıbaşı İlaç 550.578.529 Gözde Girişim 461.670.624 Turkcell 432.110.147 ASELSAN 429.115.216 Koç Holding 412.238.928 Türk Hava Yolları 381.918.624 Doğan Holding 371.327.495 Akbank 356.682.374 Gübre Fabrikaları 331.762.098 Vakıflar Bankası 315.020.579 Zorlu Enerji 292.479.140 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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