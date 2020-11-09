Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 5.161.201.233 Petkim 1.884.927.647 Türk Hava Yolları 1.747.757.744 Yapı ve Kredi Bankası 1.466.593.931 Tüpraş 1.285.725.745 Akbank 1.283.380.537 Şişe Cam 1.143.188.510 Vakıflar Bankası 1.021.316.598 Odaş Elektrik 991.909.316 Kardemir (D) 988.065.470 Aselsan 851.255.123 Halkbank 788.514.767 İş Bankası (C) 785.052.866 Koç Holding 598.298.405 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 591.832.369 Şekerbank 518.564.428 Pegasus 447.009.075 Emlak Konut GMYO 440.758.952 Turkcell 439.524.827 Albaraka Türk 436.072.883 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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