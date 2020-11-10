Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 5.677.647.346 Garanti Bankası 4.134.803.079 Turkcell 1.886.293.366 Pegasus 1.855.338.428 Kardemir (D) 1.443.924.842 Yapı ve Kredi Bankası 1.269.646.223 Tüpraş 1.245.161.922 Akbank 1.150.644.400 Odaş Elektrik 1.094.450.818 Petkim 941.153.193 TAV Havalimanları 890.668.075 Vakıflar Bankası 737.462.929 İş Bankası (C) 686.956.004 Şişe Cam 664.338.200 Emlak Konut GMYO 647.617.238 ASELSAN 589.317.161 Halkbank 548.262.057 Koç Holding 477.242.566 Ereğli Demir Çelik 467.304.863 DO-CO 440.992.873 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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