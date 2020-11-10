Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|5.677.647.346
|Garanti Bankası
|4.134.803.079
|Turkcell
|1.886.293.366
|Pegasus
|1.855.338.428
|Kardemir (D)
|1.443.924.842
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.269.646.223
|Tüpraş
|1.245.161.922
|Akbank
|1.150.644.400
|Odaş Elektrik
|1.094.450.818
|Petkim
|941.153.193
|TAV Havalimanları
|890.668.075
|Vakıflar Bankası
|737.462.929
|İş Bankası (C)
|686.956.004
|Şişe Cam
|664.338.200
|Emlak Konut GMYO
|647.617.238
|ASELSAN
|589.317.161
|Halkbank
|548.262.057
|Koç Holding
|477.242.566
|Ereğli Demir Çelik
|467.304.863
|DO-CO
|440.992.873
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi