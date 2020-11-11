Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|10.413.490.955
|Türk Hava Yolları
|3.681.699.362
|Halkbank
|2.807.213.494
|Kardemir (D)
|2.662.442.341
|Vakıflar Bankası
|2.275.634.876
|Akbank
|2.117.512.843
|Turkcell
|1.871.893.213
|Şişe Cam
|1.707.306.590
|ASELSAN
|1.575.637.827
|Petkim
|1.506.655.126
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.492.448.272
|Pegasus
|1.313.649.808
|İş Bankası (C)
|1.179.834.311
|Tüpraş
|1.102.228.401
|Odaş Elektrik
|1.047.567.359
|Koç Holding
|927.958.412
|Albaraka Türk
|922.834.834
|Şekerbank
|873.129.750
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|747.115.133
|Türk Telekom
|661.697.759
- Kaynak: AA
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