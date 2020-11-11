Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

11.11.2020 18:51
Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 10.413.490.955 Türk Hava Yolları 3.681.699.362 Halkbank 2.807.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 10.413.490.955
Türk Hava Yolları 3.681.699.362
Halkbank 2.807.213.494
Kardemir (D) 2.662.442.341
Vakıflar Bankası 2.275.634.876
Akbank 2.117.512.843
Turkcell 1.871.893.213
Şişe Cam 1.707.306.590
ASELSAN 1.575.637.827
Petkim 1.506.655.126
Yapı ve Kredi Bankası 1.492.448.272
Pegasus 1.313.649.808
İş Bankası (C) 1.179.834.311
Tüpraş 1.102.228.401
Odaş Elektrik 1.047.567.359
Koç Holding 927.958.412
Albaraka Türk 922.834.834
Şekerbank 873.129.750
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 747.115.133
Türk Telekom 661.697.759
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Halkbank, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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