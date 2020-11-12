Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

12.11.2020 18:53
Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 10.248.820.195 Türk Hava Yolları 3.760.777.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 10.248.820.195
Türk Hava Yolları 3.760.777.885
Yapı ve Kredi Bankası 3.435.257.865
Kardemir (D) 3.327.707.342
Akbank 2.641.607.207
ASELSAN 2.274.277.639
Şişe Cam 2.074.588.040
Tüpraş 2.044.671.375
Vakıflar Bankası 1.890.049.203
Halkbank 1.791.641.461
Petkim 1.790.880.261
Pegasus 1.548.000.236
Odaş Elektrik 1.241.256.096
Turkcell 1.115.830.334
İş Bankası (C) 1.054.735.539
Koç Holding 1.044.230.645
Emlak Konut GMYO 898.042.933
Türk Telekom 774.452.613
Albaraka Türk 585.775.147
Sabancı Holding 577.040.239
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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