Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 5.021.781.029 Kardemir (D) 3.219.864.904 Yapı ve Kredi Bankası 2.076.408.371 Akbank 1.535.131.610 Petkim 1.302.956.517 Türk Hava Yolları 1.090.910.955 Vakıflar Bankası 957.219.876 Tüpraş 938.197.613 Odaş Elektrik 873.474.456 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 837.824.335 Turkcell 799.521.949 Şişe Cam 778.404.282 Halkbank 752.959.352 Pegasus 699.312.610 Aselsan 637.888.709 Emlak Konut GMYO 578.366.477 Koç Holding 524.199.262 İş Bankası (C) 515.922.805 Türk Telekom 422.735.753 Doğuş Otomotiv 375.473.895 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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