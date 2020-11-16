Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.946.971.986 Garanti Bankası 3.541.673.489 Kardemir (D) 1.786.483.866 Pegasus 1.243.320.171 Yapı ve Kredi Bankası 1.137.605.917 Tüpraş 981.781.718 Akbank 898.929.515 Şişe Cam 850.061.471 Petkim 789.706.826 Odaş Elektrik 681.119.214 Vakıflar Bankası 602.708.530 Turkcell 579.751.843 TAV Havalimanları 549.928.015 Zorlu Enerji 531.684.101 Halkbank 463.402.175 Şekerbank 429.354.725 Koç Holding 425.973.913 ASELSAN 423.786.408 İş Bankası (C) 401.226.081 Sabancı Holding 393.386.623 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Meral Akşener, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk hakkında hakkında ilk kez konuştu: İstifalara üzülüyorum

Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya "Tutuklansın" kampanyası başlattı

İş yerinden su içen çocuğu tekme tokat dövdükten sonra yere çarptı! O anlar kamerada

Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine 32 kuruş indirim

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu: İki belediye başkanı kalbimi kırdı, Cumhurbaşkanı ile paylaşacağım

Evleri yakıp ağaçları kesen Ermeniler, bu kez de hayvanları telef etti

Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı