Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.638.288.795 Türk Hava Yolları 1.455.187.562 Kardemir (D) 1.437.978.946 Yapı ve Kredi Bankası 1.288.040.252 Akbank 1.180.252.819 Emlak Konut GMYO 1.056.711.357 Odaş Elektrik 749.496.817 Şişe Cam 727.267.324 Vakıflar Bankası 657.173.846 Tüpraş 608.681.443 İş Bankası (C) 588.681.415 Petkim 547.966.060 Kerevitaş Gıda 534.299.411 Bim Mağazalar 500.829.367 Turkcell 498.028.985 Pegasus 444.381.581 Koç Holding 427.964.312 Eczacıbaşı İlaç 426.393.011 ASELSAN 381.405.716 Doğuş Otomotiv 377.538.474 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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