Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.638.288.795
|Türk Hava Yolları
|1.455.187.562
|Kardemir (D)
|1.437.978.946
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.288.040.252
|Akbank
|1.180.252.819
|Emlak Konut GMYO
|1.056.711.357
|Odaş Elektrik
|749.496.817
|Şişe Cam
|727.267.324
|Vakıflar Bankası
|657.173.846
|Tüpraş
|608.681.443
|İş Bankası (C)
|588.681.415
|Petkim
|547.966.060
|Kerevitaş Gıda
|534.299.411
|Bim Mağazalar
|500.829.367
|Turkcell
|498.028.985
|Pegasus
|444.381.581
|Koç Holding
|427.964.312
|Eczacıbaşı İlaç
|426.393.011
|ASELSAN
|381.405.716
|Doğuş Otomotiv
|377.538.474
- Kaynak: AA
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