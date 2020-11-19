Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 13.870.089.713 Yapı ve Kredi Bankası 5.383.904.453 Kardemir (D) 5.290.912.245 Akbank 3.233.996.413 Vakıflar Bankası 2.548.458.271 İş Bankası (C) 2.217.188.943 Petkim 1.586.588.537 Türk Hava Yolları 1.578.110.032 Halkbank 1.317.092.163 Emlak Konut GMYO 1.058.122.236 Ereğli Demir Çelik 1.035.980.358 Tüpraş 1.031.847.079 Koç Holding 839.613.013 Şişe Cam 819.981.174 Odaş Elektrik 783.088.051 Turkcell 725.949.184 ASELSAN 715.900.110 Gübre Fabrikaları 660.038.054 Şekerbank 587.050.120 Pegasus 491.687.564 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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