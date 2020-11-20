Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.513.566.076 Şişe Cam 2.366.495.379 Yapı ve Kredi Bankası 2.303.313.875 Türk Hava Yolları 1.992.418.246 Kardemir (D) 1.890.161.164 Akbank 1.305.104.796 İpek Doğal Enerji 1.017.049.288 Koza Altın 971.201.298 Tüpraş 768.757.351 Vakıflar Bankası 760.228.473 Odaş Elektrik 641.353.961 Petkim 625.467.038 Halkbank 551.408.284 İş Bankası (C) 549.704.747 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 496.160.267 Gübre Fabrikaları 481.477.896 Koza Madencilik 466.316.939 Türk Telekom 455.444.769 Pegasus 440.446.102 ASELSAN 439.313.210 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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