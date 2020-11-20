Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.513.566.076
|Şişe Cam
|2.366.495.379
|Yapı ve Kredi Bankası
|2.303.313.875
|Türk Hava Yolları
|1.992.418.246
|Kardemir (D)
|1.890.161.164
|Akbank
|1.305.104.796
|İpek Doğal Enerji
|1.017.049.288
|Koza Altın
|971.201.298
|Tüpraş
|768.757.351
|Vakıflar Bankası
|760.228.473
|Odaş Elektrik
|641.353.961
|Petkim
|625.467.038
|Halkbank
|551.408.284
|İş Bankası (C)
|549.704.747
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|496.160.267
|Gübre Fabrikaları
|481.477.896
|Koza Madencilik
|466.316.939
|Türk Telekom
|455.444.769
|Pegasus
|440.446.102
|ASELSAN
|439.313.210
- Kaynak: AA
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