Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|4.282.078.891
|Kardemir (D)
|4.126.615.386
|Garanti Bankası
|3.400.997.099
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1.382.445.525
|Tüpraş
|1.293.906.194
|Pegasus
|1.259.315.180
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.223.429.346
|Şişe Cam
|1.203.535.964
|Petkim
|1.039.402.060
|Emlak Konut GMYO
|854.133.853
|Gübre Fabrikaları
|788.478.112
|Akbank
|783.665.353
|Odaş Elektrik
|709.294.999
|Otokar
|560.396.271
|Vakıflar Bankası
|560.081.041
|Ege Endüstri
|557.521.334
|TAV Havalimanları
|514.323.039
|İş Bankası (C)
|511.866.304
|Sasa Polyester
|498.005.758
|Şekerbank
|483.828.209
- Kaynak: AA
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