Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 4.282.078.891 Kardemir (D) 4.126.615.386 Garanti Bankası 3.400.997.099 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1.382.445.525 Tüpraş 1.293.906.194 Pegasus 1.259.315.180 Yapı ve Kredi Bankası 1.223.429.346 Şişe Cam 1.203.535.964 Petkim 1.039.402.060 Emlak Konut GMYO 854.133.853 Gübre Fabrikaları 788.478.112 Akbank 783.665.353 Odaş Elektrik 709.294.999 Otokar 560.396.271 Vakıflar Bankası 560.081.041 Ege Endüstri 557.521.334 TAV Havalimanları 514.323.039 İş Bankası (C) 511.866.304 Sasa Polyester 498.005.758 Şekerbank 483.828.209 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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