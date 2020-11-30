Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.587.601.444
|Emlak Konut GMYO
|2.545.575.228
|Petkim
|1.770.317.190
|Eczacıbaşı İlaç
|1.207.983.354
|Türk Hava Yolları
|1.168.006.454
|Kardemir (D)
|1.143.615.131
|Akbank
|963.659.842
|Yapı ve Kredi Bankası
|960.309.057
|Şişe Cam
|953.427.512
|Tüpraş
|824.810.743
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|744.383.433
|Bim Mağazalar
|700.078.342
|Turkcell
|660.108.684
|Anadolu Efes
|538.839.569
|Aselsan
|520.346.579
|Ereğli Demir Çelik
|509.311.551
|Halkbank
|481.792.850
|Kerevitaş Gıda
|433.927.539
|Odaş Elektrik
|426.498.402
|Pegasus
|422.774.592
- Kaynak: AA
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