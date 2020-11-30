Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.587.601.444 Emlak Konut GMYO 2.545.575.228 Petkim 1.770.317.190 Eczacıbaşı İlaç 1.207.983.354 Türk Hava Yolları 1.168.006.454 Kardemir (D) 1.143.615.131 Akbank 963.659.842 Yapı ve Kredi Bankası 960.309.057 Şişe Cam 953.427.512 Tüpraş 824.810.743 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 744.383.433 Bim Mağazalar 700.078.342 Turkcell 660.108.684 Anadolu Efes 538.839.569 Aselsan 520.346.579 Ereğli Demir Çelik 509.311.551 Halkbank 481.792.850 Kerevitaş Gıda 433.927.539 Odaş Elektrik 426.498.402 Pegasus 422.774.592 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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