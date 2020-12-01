Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.597.759.274
|Türk Hava Yolları
|3.277.373.651
|Kardemir (D)
|2.278.742.469
|Emlak Konut GMYO
|1.074.751.445
|Petkim
|983.562.751
|Şişe Cam
|973.030.007
|Yapı ve Kredi Bankası
|943.888.064
|Pegasus
|768.248.883
|Akbank
|743.719.644
|Tüpraş
|618.236.930
|GSD Holding
|582.582.327
|TAV Havalimanları
|553.959.427
|Vakıflar Bankası
|500.935.407
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|480.033.146
|DO-CO
|446.883.790
|Halkbank
|431.849.788
|İş Bankası (C)
|414.802.046
|ASELSAN
|407.121.867
|Turkcell
|400.492.483
|Doğan Holding
|390.671.919
- Kaynak: AA
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