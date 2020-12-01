Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.597.759.274 Türk Hava Yolları 3.277.373.651 Kardemir (D) 2.278.742.469 Emlak Konut GMYO 1.074.751.445 Petkim 983.562.751 Şişe Cam 973.030.007 Yapı ve Kredi Bankası 943.888.064 Pegasus 768.248.883 Akbank 743.719.644 Tüpraş 618.236.930 GSD Holding 582.582.327 TAV Havalimanları 553.959.427 Vakıflar Bankası 500.935.407 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 480.033.146 DO-CO 446.883.790 Halkbank 431.849.788 İş Bankası (C) 414.802.046 ASELSAN 407.121.867 Turkcell 400.492.483 Doğan Holding 390.671.919 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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