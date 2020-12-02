Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

02.12.2020 18:41
Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları4.366.406.657Garanti Bankası2.866.882.370Pegasus1.581.687.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları4.366.406.657
Garanti Bankası2.866.882.370
Pegasus1.581.687.226
Kardemir (D)1.526.104.570
Şişe Cam1.360.833.765
Emlak Konut GMYO1.358.680.924
Petkim1.286.551.161
Yapı ve Kredi Bankası961.322.354
Doğan Holding641.896.637
Selçuk Ecza Deposu609.901.325
Akbank595.896.913
Tüpraş541.622.726
Halkbank505.916.094
Vakıflar Bankası504.976.395
Aselsan498.155.138
Ereğli Demir Çelik428.466.551
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası418.113.242
Türkiye Sigorta405.950.829
Odaş Elektrik401.412.256
Otokar362.437.923
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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