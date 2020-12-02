Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 4.366.406.657 Garanti Bankası 2.866.882.370 Pegasus 1.581.687.226 Kardemir (D) 1.526.104.570 Şişe Cam 1.360.833.765 Emlak Konut GMYO 1.358.680.924 Petkim 1.286.551.161 Yapı ve Kredi Bankası 961.322.354 Doğan Holding 641.896.637 Selçuk Ecza Deposu 609.901.325 Akbank 595.896.913 Tüpraş 541.622.726 Halkbank 505.916.094 Vakıflar Bankası 504.976.395 Aselsan 498.155.138 Ereğli Demir Çelik 428.466.551 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 418.113.242 Türkiye Sigorta 405.950.829 Odaş Elektrik 401.412.256 Otokar 362.437.923 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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